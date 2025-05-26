Пилот Mercedes выдвинул необычную идею

Джордж Рассел предложил убрать гонку из расписания Гран При Монако
Пилот Mercedes Джордж Рассел предположил, что Формуле 1, вероятно, стоит убрать гонку из программы Гран При Монако. По словам британцам, будет лучше для всех, если в воскресенье проводить заезд на лучшее время круга.
«Для пилотов и команд самым волнующим событием гоночного уик-энда в Монако является квалификация. Возможно, нам стоит рассмотреть такой вариант? Вместо гонки можно провести подобие квалификации: одну в субботу, а вторую — в воскресенье. Победитель первой сессии получит мини-приз и некоторое количество очков, а в воскресенье будут разыграны большие очки и трофей. Думаю, зрителям у ТВ-экранов тоже интереснее следить за квалификацией в Монако, чем за гонкой. А 99% посетителей Гран При Монако вообще всё равно: они наслаждаются шампанским на своих яхтах», – цитирует Рассела британский Autosport.