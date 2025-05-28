Эксперт высказался о Пиастри после гран-при Монако

Гонщик и аналитик Майк Хеземанс поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Монако. Напомним, австралиец показал третий результат. Вторым был Шарль Леклер из «Феррари». Победу одержал напарник Оскара Ландо Норрис.

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