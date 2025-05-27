Алонсо оценил шансы Ферстаппена стать чемпионом Формулы-1 в этом сезоне

Чемпионат.com

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», поделился мнением о шансах на титул гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам нынешнего сезона.

Алонсо оценил шансы Ферстаппена стать чемпионом «Формулы-1» в этом сезоне
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«Этого нельзя исключать, потому что он ещё один гений пилотирования. Мы говорили об Эдриане Ньюи, который способен делать особенные вещи, и я думаю, что Ферстаппен тоже на это способен. Он делает это и в этом году, так что никогда нельзя исключить его из борьбы за титул. Но да, нынешний сезон, безусловно, самый сложный из всех, в которых он участвовал, а «Макларен», вероятно, главный фаворит», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.