Ferrari планирует заменить руководителя гоночного коллектива

Руководство компании Ferrari недовольно текущим положением заводской команды в Формуле 1 и рассматривает для улучшения ситуация самые радикальные меры, включая замену руководителя гоночного коллектива, сообщает Bild.

По информации издания, итальянская марка уже провела переговоры с руководителем Red Bull в Формуле 1 Кристианом Хорнером на предмет его возможного перехода в Ferrari. По слухам, идею переманить топ-менеджера инициировал лично президент Ferrari Джон Элканн, однако переговоры не увенчались успехом — руководитель чемпионской команды заявил, что не видит себя в чемпионате мира вне Red Bull.

Напомним, Фредерик Вассёр возглавляет Ferrari в Формуле 1 с 2023 года — главным достижением француза на его посту стал контракт с британцем Льюисом Хэмилтоном, когда семикратный чемпион мира решил покинуть Mercedes-AMG.