Леклер назвал главную слабость Ferrari в данный момент

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о главной проблеме команды в настоящий момент.

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«Самая большая проблема? Безусловно, это медленные повороты. Думаю, что это наша самая большая слабость на сегодняшний день. Вот почему я приехал в Монако очень пессимистичным. Ожидал, что попасть в топ-10 уже будет непросто. Наши показатели в медленных поворотах очень низкие. Нужно продолжать работать над этим», — приводит слова Леклера GPblog.

Напомним, Леклер в Монако показал второй результат. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон был пятым. Победителем стал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».