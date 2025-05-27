Эксперт: пилоты «Макларена» контролировали гонку в Монако, в отличие от Леклера

Бывший руководитель и владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди высказался о выступлении «Макларена» и «Феррари» на Гран-при Монако.

© Чемпионат.com

«У «Макларена» было превосходство в гонке, пилоты этой команды были спокойны, чего не было у Леклера. И Норрис, и Пиастри контролировали ход гонки, это и есть основная разница между ними и Леклером. С другой стороны, если провести холодный анализ, то позиция Хэмилтона в гонке в Монако — это и есть темп «Феррари». Но Леклер внёс свою лепту, как он всегда делает в Монте-Карло, и сделал разницу», — приводит слова Джанкарло Минарди Motorsport.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал Леклер, третьим к финишу пришёл напарник Норриса Оскар Пиастри.