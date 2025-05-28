Виктор Мартинс дебютирует в «Формуле-1» на Гран При Испании

Команда Williams продолжила укреплять свою юниорскую программу, объявив в начале 2025 года о подписании контракта с чемпионом Формулы 3 2022 года Виктором Мартинсом. Мартинс ранее был связан с Alpine, присоединившись к их академии в 2018 году. Однако в свой третий сезон Формулы 2 он вошел без поддержки французского производителя. За это время он одержал две победы в гонках и 15 раз поднимался на подиум. Теперь Мартинс продолжит свою карьеру в качестве юниора Williams.

© autosport.com.ru

В Формуле 1 пилот дебютирует на Гран При Испании, получив возможность отработать в составе британского коллектива первую пятничную практику. Мартинс в Барселоне сядет за руль болида FW47, заменив на одну тренировку тайского пилота Алекса Албона. В рамках подготовки к первой тренировке в Барселоне Виктор в начале этого года принял участие в программе тестов предыдущих автомобилей (TPC) в Монце, управляя FW45 вместе с коллегой по гоночной академии Williams британцем Люком Браунингом.