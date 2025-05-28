Эксперт оценил шансы Ферстаппена на чемпионство

Гонщик и аналитик Майк Хеземанс поделился мнением о шансах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена завоевать чемпионство в нынешнем сезоне Формулы-1.

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«Макс ничего не потерял, чемпионат ещё не закончен. После Барселоны многое станет понятно. Так что всё здорово», — приводит слова Хеземанса Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Монако Ферстаппен показал четвёртый результат. В общем зачёте пилотов нидерландский гонщик в настоящий момент занимает третье место, имея в активе 136 очков. Лидером чемпионата является австралиец Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен». На его счету 161 балл.