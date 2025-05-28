Ньюи прокомментировал переход в Aston Martin

Весной 2024 года Oracle Red Bull Racing официально объявила, что главный технический директор Эдриан Ньюи покинет Red Bull Technology Group в первом квартале 2025 года. В ходе пресс-конференции 10 сентября на базе команды Aston Martin в Великобритании было официально подтверждено, что гениальный конструктор станет частью коллектива — с 1 марта 2025 года специалист оказался акционером британского коллектива и займёт новую должность управляющего технического партнёра.

© autosport.com.ru

«Два момента моей недавней карьеры, о которых я всегда сожалел, если не заглядывать далеко в прошлое, заключались в том, что у меня не было возможности поработать ни с Льюисом Хэмилтоном, ни с Фернандо. Алонсо — невероятная легенда, так что теперь у меня есть возможность исправить одну из этих ошибок», — заявил Эдриан Ньюи Sky Sports.

Напомним, на Гран При Монако в Монте-Карло 66-летний инженер впервые публично дебютировал как действующий сотрудник команды Aston Martim в униформе британского коллектива.