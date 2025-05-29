Льюиса Хэмилтона заметили в компании российской модели

Личная жизнь семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона снова оказалась на слуху у прессы и болельщиков после того, как британского гонщика в Монако заметили в компании российской модели Виолетты Берт (она же Виолетта Грачёва).

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По информации Daily Mail, пилот Ferrari вместе со звездой соцсетей отдыхал вместе в ночном клубе в Монте-Карло, что сняли на видео находившиеся в том же клубе гости. Кроме того, сама модель выкладывала на своей странице в соцсетях фотографии из средиземноморского княжества, в котором на прошлой неделе прошёл этап Формулы 1. Не уточняется, встреча гонщика и модели проходила на неделе Гран При или уже после гонки.

Напомним, гонщика Ferrari уже не в первый раз застают вместе с известными девушками. Ещё в статусе пилота Mercedes-AMG он неоднократно попадал в объектив папарацци с колумбийской певицей Шакирой, с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес и норвежской теннисисткой Дженни Стрэй Спетален, но официально британец об отношениях ни с кем не заявлял. Недавно пилота видели в США в компании колумбийско-американской актрисы Софии Вергары.