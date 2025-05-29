Алонсо высказался о сотрудничестве с Ньюи

«Здорово работать вместе»: Алонсо — о сотрудничестве с Ньюи
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо признался, что рад сотрудничеству с конструктором Эдрианом Ньюи, который в 2025 году пришёл в заводскую команду Aston Martin и будет работать над машиной для сезона-2026.
«У нас было несколько хороших встреч во время уик-эндов, и было здорово видеть его на трассе вместе с нами в зелёной форме. Я уже несколько раз общался с ним с момента его прибытия в Aston Martin, и очень здорово, что он работает с командой и помогает нам в нашем путешествии. Несколько недель назад мы с Лэнсом провели с ним некоторое время в кампусе AMR Technology, и он поделился некоторыми своими мыслями и идеями относительно автомобиля 2026 года. Положительно, что Эдриан Ньюи с нами. Он оказал огромное влияние на спорт, и здорово работать вместе — мы были близки в прошлом, и я рад, что это наконец произошло», — заявил Фернандо Алонсо.