Алонсо высказался о сотрудничестве с Ньюи

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо признался, что рад сотрудничеству с конструктором Эдрианом Ньюи, который в 2025 году пришёл в заводскую команду Aston Martin и будет работать над машиной для сезона-2026.

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