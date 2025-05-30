Ферстаппен получил платиновую категорию от FIA

В зависимости от уровня чемпионата, в котором выступал пилот, федерация выдает ему категорию определенного уровня: платиновую, золотую, серебряную или бронзовую.

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Ферстаппен – шестой пилот «Ф-1», который получил высшую категорию. Ею также обладают Фернандо Алонсо, Ландо Норрис, Нико Хюлькенберг, Ланс Стролл и Франко Колапинто.

Предполагается, что четырехкратный чемпион планирует выступить в 6-часовой гонке на «Нордшляйфе», которая пройдет в августе во время летнего перерыва в «Ф-1».

«Я обратился за категорией, потому что в какой-то момент мне бы пришлось это сделать, так что лучше пораньше с этим разобраться. Это очень просто. Ты просто заполняешь форму, платишь и через неделю получаешь ответ», – отметил Ферстаппен.

Макс подтвердил, что подал заявку две недели назад, и после пошутил:

«В тайне я надеялся на бронзовую категорию. Я мог бы подать апелляцию на платиновую и получить хотя бы серебряную».

Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026-м, если будет в топ-4 в конце июня. Макс почти гарантировал место выше Леклера (It.motorsport)