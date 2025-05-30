Выяснилось, когда определится будущее Ферстаппена в Red Bull

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен прояснит своё будущее относительно карьеры в Red Bull в конце июня. Такие условия содержатся в контракте голландца, потенциально позволяя пилоту раньше срока покинуть коллектив.

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Как стало известно Motorsport.com, пункт в контракте Макса Ферстаппена об уходе из команды Red Bull в 2026 году будет аннулирован, если к концу Гран При Австрии он останется в четверке лучших в чемпионате мира Формулы 1. Четырёхкратный чемпион мира в настоящее время занимает третье место в чемпионате, опережая на 57 очков идущего пятым Шарля Леклера, и если к концу Гран При Испании Ферстаппен сохранит преимущество более чем в 50 очков, то, как предполагается, пункт о разрыве текущего контракта больше не будет действовать.

Контракт Ферстаппена, срок действия которого истекает в 2028 году, был пересмотрен, когда прошлогодняя борьба за власть в Red Bull в целом подошла к концу, а пункт, который позволял четырёхкратному чемпиону мира покинуть команду в случае ухода советника Хельмута Марко, был аннулирован. Крайний срок для пункта об отказе от сотрудничества, основанный на позиции в чемпионате, установлен на конец июня — таким образом, если Макс окажется в первой четвёрке личного зачёта после Гран При Австрии, у него больше не будет потенциальной возможности уйти.