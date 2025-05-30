Флавио Бриаторе объяснил, почему не навещает Михаэля Шумахера
Руководитель команды Alpine Флавио Бриаторе признался, что не хотел бы увидеть Михаэля Шумахера после трагического случая, произошедшего во Французских Альпах в конце 2013 года.
Именно в составе команды итальянского менеджера, Benetton, легендарный немецкий гонщик в середине 90-х завоевал два своих первых чемпионских титула в Формуле 1. С тех пор они остались в дружеских отношениях.
«Последний раз я видел Михаэля на боксерском турнире в Германии, за несколько месяцев до трагедии. Именно таким я хочу его помнить: энергичным, жизнерадостным, полным огня. Он бы не хотел, чтобы я увидел его в нынешнем состоянии», – сказал Бриаторе в интервью RTL.