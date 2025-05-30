Флавио Бриаторе объяснил, почему не навещает Михаэля Шумахера

Руководитель команды Alpine Флавио Бриаторе признался, что не хотел бы увидеть Михаэля Шумахера после трагического случая, произошедшего во Французских Альпах в конце 2013 года.

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Именно в составе команды итальянского менеджера, Benetton, легендарный немецкий гонщик в середине 90-х завоевал два своих первых чемпионских титула в Формуле 1. С тех пор они остались в дружеских отношениях.