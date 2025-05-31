Льюис Хэмилтон: Цель на воскресенье – подиум
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что рассчитывает побороться за место на подиуме на предстоящем Гран При Испании.
«Все прошло довольно хорошо. Пятница началась весело, но у нас возникла проблема с днищем, поэтому я потерял много прижимной силы во второй тренировке, и баланс сильно сместился. Это было немного странно, потому что мы ничего не меняли, а потом внезапно возникла эта проблема. Мы исправили её, и машина стала куда более управляемой и приятной. Мы явно добились прогресса в квалификационном темпе, чтобы попасть в третий сегмент и оказаться в пятерке лучших. Я очень доволен этим. Я с нетерпением жду гонку. Все будут очень близко – удивительно, насколько темп разных машин схож. Половина десятой секунды может переместить тебя с шестого места на 11-е место. Гонка будет сложной для всех. У большинства остались только один комплект Medium, у Шарля и ещё пары человек есть два. Какие шины лучше? Какая стратегия лучше? Главное – хорошо стартовать. Моя цель – попытаться занять место на подиуме. У меня его не было уже бог знает сколько времени!», – сказал Хэмилтон Sky.