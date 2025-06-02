Босс Mercedes сравнил Ферстаппена с таксистом

Тото Вольфф: «Ферстаппен повел себя как таксисты в Риме или Неаполе, которые сходят с ума в пробке»
Босс «Мерседеса» сравнил Ферстаппена с таксистом.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал столкновение пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с Джорджем Расселлом на последних кругах Гран-при Испании.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» получил штраф за свой маневр и занял десятое место.
«Это дорожная агрессия. Он повел себя как некоторые таксисты в Риме или Неаполе, которые сходят с ума в пробке. Я не понял, что он пытался сделать. Когда он выезжал из четвертого поворота, то вообще не ускорился, и я подумал, что у него проблема с болидом. Джордж его обогнал, но затем Макс снова закрыл калитку. Если причиной стала ярость, это неприемлемо. Казалось, что он пропускает Расселла, чтобы пристроиться за ним, но я не могу объяснить такое поведение. Это неконтролируемый и опасный настрой – без логики или уважения», – порассуждал Вольфф в эфире итальянского Sky.