Шумахер объяснил, почему Ферстаппен мог намеренно врезаться в Расселла

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла на Гран-при Испании.

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По мнению Шумахера, Ферстаппен мог намеренно врезаться в Расселла, поскольку в его контракте, по слухам, есть пункт, позволяющий ему покинуть команду по окончании сезона, если на момент после Гран-при Австрии он будет идти в личном зачёте ниже четвёртого места.