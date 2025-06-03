Йос Ферстаппен разбил машину на Ралли Скандинавии
Йос Ферстаппен, отец действующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена, попал в аварию на Ралли Скандинавии. На этапе чемпионата Европы по ралли голландец, пилотирующий Skoda Fabia RS Rally2, шёл на 18-м месте в общем зачёте гонки и лидировал в зачёте ERC Masters для пилотов старше 50 лет, но разбил машину.
«Я думаю, что я вошёл в поворот немного быстрее, чем нужно, а затем я пропустил апекс, внутреннюю часть поворота, я был на рыхлом гравии, на траве, и я не смог пройти поворот. Задние колёса соскользнули в канаву, и машина перевернулась. Очень легко случиться подобному в таком ралли. Это случается, судя по тому, что я видел на видео, часто. Это был типичный для шведского ралли переворот. После полного переворота я снова оказался на четырёх колёсах. Каркас безопасности был в порядке, но передняя часть оказалась немного повреждена, задняя часть повреждена, и один амортизатор сломан. Поскольку Ралли Польши наступает так быстро, а мои ощущения в машине на этом ралли были не очень хорошими, мы хотели всё проверить, а не продолжать. Каждая авария должна быть уроком, но это типично для такой гонки. Должен сказать, что мне эта гонка очень понравилось, этап манера вождения. Очевидно, что эти люди из стран Скандинавии привыкли к такому пилотажу на таких этапах. Конечно, и определённо в моём возрасте, если мне придется менять стиль пилотирования после 45 лет гонок, это не так просто. Это совершенно другое, и, конечно, возраст не помогает. Но мне очень нравится такой стиль, я также наслаждаюсь тем, как лидеры атакуют и тому подобными моментами. Я рад тому, что вижу, и надеюсь, что смогу немного улучшить себя», — заявил Йос Ферстаппен ERC.