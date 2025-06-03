Ферстаппен разбил машину на Ралли Скандинавии

Йос Ферстаппен, отец действующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена, попал в аварию на Ралли Скандинавии. На этапе чемпионата Европы по ралли голландец, пилотирующий Skoda Fabia RS Rally2, шёл на 18-м месте в общем зачёте гонки и лидировал в зачёте ERC Masters для пилотов старше 50 лет, но разбил машину.

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