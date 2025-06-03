Штайнер высказался о штрафе Ферстаппена за инцидент с Расселлом в Испании

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением об инциденте между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на минувшем Гран-при Испании. Нидерландец за инцидент получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

© Чемпионат.com