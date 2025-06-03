Бриаторе назвал лучшего гонщика «Формулы-1» в данный момент

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе не стал прямо отвечать на вопрос относительно величайшего гонщика Формулы-1 всех времён. Бриаторе подчеркнул, что в настоящий момент лучшим в «Королевских гонках», по его мнению, является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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