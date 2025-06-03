Марко раздражен из-за действий Ферстаппена в Испании

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко оказался раздражён действиями пилота команды Макса Ферстаппена, ставшего участником инцидента с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Испании. Об этом информирует Motorsport Total со ссылкой на выступление Хельмута на Servus TV.

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Марко не понравилось, что Ферстаппен сначала отпустил педаль газа. После Макс неожиданно ускорился. По словам Хельмута, поведение Ферстаппена было «неуместным», ведь он «потерял много очков».

Напомним, нидерландец за инцидент с Расселлом получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки. Джордж был четвёртым. Победу одержал Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен».