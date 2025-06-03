Марко раздражен из-за действий Ферстаппена в Испании

Марко раздражён из-за действий Ферстаппена в Испании
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко оказался раздражён действиями пилота команды Макса Ферстаппена, ставшего участником инцидента с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Испании. Об этом информирует Motorsport Total со ссылкой на выступление Хельмута на Servus TV.
Марко не понравилось, что Ферстаппен сначала отпустил педаль газа. После Макс неожиданно ускорился. По словам Хельмута, поведение Ферстаппена было «неуместным», ведь он «потерял много очков».
Напомним, нидерландец за инцидент с Расселлом получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки. Джордж был четвёртым. Победу одержал Оскар Пиастри, выступающий за «Макларен».