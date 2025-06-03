«Превзошёл все наши ожидания»: Хорнер оценил дебютанта Формулы 1
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер по итогам девяти прошедших гонок Формулы 1 сезона 2025 года высоко оценил дебютанта чемпионата мира француза Исака Хаджара из Visa Cash App Racing Bulls.
«Я думаю, Исак самый выдающийся из новичков. Ожидания от него были не такими высокими, как он показал себя в деле. Он превзошёл все наши ожидания, он был быстрым, он был стабильным. Хаджар постоянно показывал свой потенциал, и я думаю, что это отличное начало его карьеры в Формуле 1. И я думаю, ему просто нужно поддерживать этот импульс. Его будущее, если он продолжит выступать так же, как сейчас, очень яркое», — заявил Кристиан Хорнер Canal+.
Напомним, по итогам девяти этапов Формулы 1 сезона 2025 года опытный новозеландец Лиам Лоусон занимает в личном зачёте 17-е место, набрав четыре очка, тогда как его напарник по Visa Cash App Racing Bulls F1 Team дебютант чемпионата мира француз Исак Хаджар идёт девятым, набрав 21 балл.