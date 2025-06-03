Хорнер оценил дебютанта «Формулы-1»

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер по итогам девяти прошедших гонок Формулы 1 сезона 2025 года высоко оценил дебютанта чемпионата мира француза Исака Хаджара из Visa Cash App Racing Bulls.

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«Я думаю, Исак самый выдающийся из новичков. Ожидания от него были не такими высокими, как он показал себя в деле. Он превзошёл все наши ожидания, он был быстрым, он был стабильным. Хаджар постоянно показывал свой потенциал, и я думаю, что это отличное начало его карьеры в Формуле 1. И я думаю, ему просто нужно поддерживать этот импульс. Его будущее, если он продолжит выступать так же, как сейчас, очень яркое», — заявил Кристиан Хорнер Canal+.

Напомним, по итогам девяти этапов Формулы 1 сезона 2025 года опытный новозеландец Лиам Лоусон занимает в личном зачёте 17-е место, набрав четыре очка, тогда как его напарник по Visa Cash App Racing Bulls F1 Team дебютант чемпионата мира француз Исак Хаджар идёт девятым, набрав 21 балл.