Хорнер ответил на вопрос о возможной замене Цуноды

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, возможна ли замена Юки Цуноды на пилота Racing Bulls Исака Хаджара до конца текущего сезона Формулы 1. Он заявил, что японскому гонщику нужно время освоиться, и команда не спешит его менять.

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