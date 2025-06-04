Кристиан Хорнер ответил на вопрос о возможной замене Цуноды на Хаджара
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, возможна ли замена Юки Цуноды на пилота Racing Bulls Исака Хаджара до конца текущего сезона Формулы 1. Он заявил, что японскому гонщику нужно время освоиться, и команда не спешит его менять.
«Думаю, я возьму пример с Флавио Бриаторе и скажу, что не хочу отвечать на этот вопрос. Послушайте, для Юки это только начало. Он ещё осваивается. Он уже проходил в Q3 и набирал очки. У него также было несколько инцидентов, так что ему предстоит пройти долгий путь. Мы примем решение. У нас впереди много времени. Я думаю, единственное, что мы можем сделать — это дать ему время и поддержку и попытаться создать условия, в которых он будет уверен. Пилотирование этих машин требует уверенности, и именно её ему нужно обрести. Я думаю, у него всё получится. Он быстрый. Ему просто нужно всё собрать воедино. Мы продолжаем наблюдать за его игрой. Нам просто нужно увидеть, как он всё это объединяет. Я думаю, он на это способен», — цитирует Хорнера издание RacingNews365.