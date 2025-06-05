Red Bull провел тесты в Барселоне, чтобы помочь Цуноде

Японский гонщик Red Bull Юки Цунода провёл в Барселоне два тестовых дня, которые призваны были помочь пилоту обрести прежнюю скорость, потерю которой спортсмен признавал по итогам последних этапов Формулы 1. Один день гонщик отработал на тестах Pirelli, а один — на частных тестах австрийского коллектива.

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В рамках разрешённых регламентом тестов болидов предыдущих поколений Цунода в Барселоне сел за руль модифицированной версии болида RB19 2023 года. В отличие от стандартных гоночных уик-эндов, подобные тесты предоставляют больше свободы для экспериментов с настройками, что, по мнению Red Bull, имеет решающее значение для того, чтобы помочь Юки лучше понять диапазон рабочих характеристик автомобиля и устранить несоответствия в настройках.

Работа в Барселоне стала для японца своего рода компенсацией за ранее запланированную сессию в апреле в Сильверстоуне, которая была затруднена из-за дождливых условий. Red Bull решила не рисковать и не тратить драгоценные мили в неоптимальную погоду тогда — решение, которое окупилось более подходящими условиями в Испании на этой неделе.