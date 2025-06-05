Джордж Рассел может стать пилотом Aston Martin

Британский гонщик заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Джордж Рассел может покинуть команду по окончании сезона 2025 года. Контракт Рассела с Mercedes-AMG истекает в конце 2025 года, но нового соглашения пока нет. Руководитель команды Тото Вольф намерен максимально затягивать подписание контракта с Джорджем, в надежде заполучить четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

© autosport.com.ru

Ранее появилась информация, что глава австрийской команды Кристиан Хорнер уже начал переговоры с Расселом на случай, если голландец покинет Red Bull. Но сейчас интерес к Джорджу проявила и другая команда. По информации издания The Times, в контракте с британцем заинтересован и коллектив Aston Martin, который готов сделать пилота напарником двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо.

Отметим, что Кристиан Хорнер ищет вариант на случай ухода Макса Ферстаппена, если голландца не устроит форма команды и он решит досрочно расторгнуть действующий контракт с коллективом до 2028 года, а в Aston Martin потенциально готовы к уходу Лэнса Стролла на фоне невыразительных выступлений канадца и его нарастающего недовольства командой.