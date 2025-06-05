FIA рассмотрит выдачу суперлицензии 17-летнему юниору Red Bull

Линдблад может получить шанс на досрочный дебют в «Ф-1».

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На следующей неделе ФИА рассмотрит запрос «Ред Булл» на выдачу суперлицензии Арвиду Линдбладу в исключительном порядке.

После дебюта Макса Ферстаппена в 2015-м было введено ограничение на выступления в «Формуле-1» до 18 лет. Получить суперлицензию в 17 лет можно, если ФИА посчитает, что пилот стабильно демонстрировал «выдающиеся способности и зрелость в «формулах».

Линдбладу, выступающему в «Формуле-2», исполнится 18 лет в августе. В «Ред Булл» или «Рейсинг Буллз» в ближайшее время может освободиться место на один Гран-при, поскольку Ферстаппен вплотную приблизился к 12 штрафным баллам, которые приведут к автоматическому пропуску этапа.

Арвид уже набрал необходимое количество очков для получения суперлицензии. Британец считался кандидатом на место в «Ф-1» в 2026 году.