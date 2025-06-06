Названо качество Пиастри, которого не хватает Ферстаппену

Лидер чемпионата Формулы 1 Оскар Пиастри получил высокую оценку от бывшего пилота Джолиона Палмера, который назвал австралийца самым спокойным гонщиком в пелотоне.

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Пилот McLaren демонстрирует выдающийся прогресс во втором сезоне в Формуле 1, возглавляя личный зачёт с преимуществом в десять очков и уже одержав пять побед в девяти гонках – на три больше, чем его напарник Ландо Норрис. Особенно заметен прорыв Пиастри в квалификациях: в 2025 году он уже обошёл Норриса пять раз – это на один больше, чем за весь прошлый сезон.

В своей колонке на официальном сайте Формулы 1 Палмер отметил хладнокровие Пиастри и его способность сохранять самообладание в любых обстоятельствах: «У Оскара, похоже, самая спокойная голова, которую я могу вспомнить, в Формуле 1. Его карьера пока на ранней стадии, и настоящего давления в борьбе за титул мы ещё не видели – это впереди. Но уже сейчас видно, насколько он невозмутим, что бы ни происходило вокруг. Кими Райкконен был «Ледяным человеком» Формулы 1, но даже его я видел более оживлённым, чем Оскара.

Быть таким собранным – это огромная сила. Я ещё не видел, чтобы Пиастри ошибался под давлением. И сложно представить, чтобы он терял очки из-за эмоционального срыва, как это случилось с Максом в Барселоне. В этом году он превратил свои прошлогодние слабости в сильные стороны. Всё говорит о том, что у него есть качества чемпиона».