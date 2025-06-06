Хорнера могут уволить из Red Bull

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер может лишиться своего поста в случае, если команда не добьётся улучшения результатов. Об этом сообщает издание GPBlog.

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Как информирует источник, Хорнеру был поставлен ультиматум, и что в отсутствии прогресса он потеряет должность руководителя.

Кроме того, Хорнеру ограничили его полномочия, в частности, он больше не участвует в подписании контрактов с пилотами — этим в настоящий момент занимается Хельмут Марко.

Ожидается, что Хорнер может продолжить карьеру в другой команде Формулы-1, например в «Феррари» или «Альпин».

«Ред Булл» после девяти этапов сезона-2025 располагается на четвёртой позиции в Кубке конструкторов.