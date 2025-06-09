Чемпион «Формулы-1» лишился водительских прав в Италии

Южноафриканский гонщик Джоди Шектер, который в 1979 году стал чемпионом Формулы 1 в составе заводской команды Ferrari, лишился водительского удостоверения. И не способен его получить заново, поскольку проживающий в Италии спортсмен не знает итальянский язык на том уровне, чтобы легально сдать экзамены и вернуть себе права.

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«Я год мог ездить по своему британскому водительскому удостоверению, но теперь этот срок истёк и я остался без прав. Чтобы их восстановить, надо пройти обучающие курсы, а я этого сделать не смогу, потому что мой уровень итальянского языка просто не даст мне сдать экзамены», — заявил Джоди Шектер газете Corriere della Sera.

Поскольку законным способом пилот водительское удостоверение получить не может, бывший гонщик решил воспользоваться своими связями и обратился в Ferrari, надеясь, что команда поможет ему вернуть права.