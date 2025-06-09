Зак Браун рассчитывает заполучить Алонсо для «24 часов Ле-Мана»

Выиграв в 2024 году Кубок конструкторов в Формуле 1, британская команда McLaren намерена расширить своё присутствие в мировом автоспорте за счёт возвращения в гонки на выносливость. Причём сразу в топовый класс «гиперкаров» в чемпионате мира FIA WEC — автопроизводитель подтвердил своё участие в первенстве, начиная с 2027 года. В том же сезоне McLaren выступит в «24 часах Ле-Мана» среди «гиперкаров». Генеральный директор гоночной программы британской марки Зак Браун выразил надежду, что в этом проекте с ними поучаствует Фернандо Алонсо.

«Я знаю, что Фернандо — один из лучших пилотов, потому что я работал с ним. Понятно, что его карьера в Формуле 1 близится к завершению, но мы объявили о возвращении в Ле-Ман, так что мы хотим увидеть этого невероятного гонщика вновь за рулём McLaren. Тем более, что Алонсо уже выигрывал суточную гонку», — заявил Зак Браун Marca.

Напомним, испанский пилот дважды, в 2018 и 2019 годах, выигрывал «24 часа Ле-Мана» в составе заводской команды Toyota.