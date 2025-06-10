В Имоле отреагировали на исключение трассы из календаря «Формулы-1»

Формула 1 и FIA объявили календарь чемпионата мира Формулы 1 2026 года, в котором не нашлось места для автодрома в Имоле. Местные власти отреагировали на то, что их трасса в следующем сезоне не будет представлена в серии.

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«Мы были в курсе событий, но они, как и следовало ожидать, вызывают вопросы, разочарование и чувство горечи за пределами региона, поскольку в последние годы наша территория доказала, что способна принять необычайное мероприятие с рекордным количеством участников и стала одним из самых любимых и высоко ценимых болельщиками этапов», — приводит ANSA совместное заявление мэра Марко Паньери и президента региона Эмилия-Романья Микеле де Паскале.

Напомним, трасса в Имоле присутствовала в Формуле 1 с 1980 по 2006 годы, а затем вернулась в серию в 2020-м.