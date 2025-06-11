Ford выступил против отказа «Формулы-1» от гибридных моторов

Глобальный директор Ford Performance Марк Рашбрук заявил, что компания заинтересована в гибридных силовых агрегатах в Формуле 1 и не поддерживает потенциальный отказ от таких моторов в пользу чисто бензиновых двигателей на экологически чистом топливе.

© autosport.com.ru

«Мы считаем, что Ford Motor Company должна внедрить какую-то форму электрификации в свои серийные модели. Это часть того, что привлекло нас в правилах Формулы 1 2026 года. Все дело в балансе между двигателем внутреннего сгорания и электрификацией. Должно ли быть 50 на 50? Нет, не обязательно. Пока у нас есть возможность вносить свой вклад, учиться и привносить знания в наши дорожные автомобили, это то, что нам нужно», — заявил Марк Рашбрук RacingNews365.

Напомним, с 2026 года Ford будет поставщиком силовых агрегатов для Red Bull Racing и дочерней команды Visa Cash App Racing Bulls. Американские моторы будут использовать только эти коллективы.