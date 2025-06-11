Фиттипальди назвал нынешнего пилота «Ф-1», чей стиль напоминает Айртона Сенну

Именитый бразильский гонщик двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

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«Тот уровень, на котором сейчас Макс, просто невероятен. Сейчас он тащит машину «Ред Булл» на спине. Он не за рулём. Он тащит машину. Я был на Гран-при Бразилии в прошлом году. То, что он сделал, поразительно. Вспоминаю Айртона Сенну, чтобы сравнить их стиль пилотирования. Он похож. Он всегда балансирует на грани», — сказал Фиттипальди в подкасте F1: Beyond the Grid.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 137 очков.