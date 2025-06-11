Хэмилтон: в 90% случаев новые трассы хуже, чем старые

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что не является поклонником многих новых трасс Формулы 1, заявив, что более 90% из них хуже, чем те, которые они заменяют.

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«Я думаю, в конечном счёте терять любую из классических гонок, а Гран При Испании — одна из классических гонок, было бы обидно, потому что Барселона — великий город. Здесь у нас много поклонников, особенно благодаря Фернандо Алонсо. Пока у нас есть гонка в Испании, это самое важное. Это похоже на родину Формулы 1 в Испании. Но это нормально для развития спорта, и я знаю, что Мадрид — отличное место. Если они создадут хорошую конфигурацию, на что я не особо надеюсь — создание новых схем очень непредсказуемо. В 90% случаев всё получается хуже. Пока это просто хорошая конфигурация, меня это не волнует», — цитирует Хэмилтона издание RacingNews365.

Со следующего года Гран При Испании будет проходить в Мадриде, несмотря на то, что контракт Барселоны рассчитан ещё на один год. Также Гран При Бельгии на трассе Спа-Франкоршам с 2027 года будет проводиться лишь раз в два года.