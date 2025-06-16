Хэмилтон сожалеет, что сбил сурка

Семикратный чемпион «Формулы‑1» Льюис Хэмилтон выразил сожаление в связи с тем, что сбил сурка на первых кругах гонки на Гран‑при Канады в Монреале.

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Гонка прошла в воскресенье и завершилась победой пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Хэмилтон, выступающий за «Феррари», финишировал шестым.

— Я старался следить за состоянием шин и был настроен оптимистично. А потом не заметил, как это произошло, но слышал, как я сбил сурка. Это ужасно. Я люблю животных, и мне очень жаль. Со мной раньше такого здесь не случалось, — приводит слова Хэмилтона Autosport.

По словам британца, его болид получил повреждения, а затем возникли проблемы с тормозами.

Ранее на трассе в Монреале уже происходили подобные инциденты. Перед гоночным уик‑эндом сурков обычно отселяют в другое место, однако некоторые остаются на автодроме.