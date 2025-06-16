Российский комментатор объяснил аварию Норриса и Пиастри

Российский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает столкновение Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран При Канады стечением обстоятельств.

«Норрис боролся за то, чтобы отобрать, а не потерять лишние два очка от Пиастри, но в итоге потерял 12. Какой вывод – не надо никогда атаковать? Думаю, что нет, просто там не было зазора. В пылу борьбы – несколько прямых уже шла атака – перекрестил, постарался пролезть, бывает. Думаю, ничего страшного, это гоночный эпизод. Ландо тут же извинился перед командой, потом перед Оскаром. Команда, судя по ее реакции, это приняла. Если бы, наоборот, начал обвинять соперника, как Феттель, который в Турции вынес Уэббера… Феттель тогда был любимчиком в Red Bull Racing здесь, такое ощущение, Норрис уже не до конца любимчик в McLaren. Действия Оскара гонка за гонкой склоняют баланс в его сторону. В чемпионате разрыв 22 очка, посмотрим», — сказал Попов в видео в своей группе «Гаснут огни».