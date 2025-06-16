FIA отклонила протест Red Bull

Международная автомобильная федерация FIA вынесла решение по протесту, который команда Red Bull подала после финиша Гран При Канады на действия победителя гонки Джорджа Рассела из Mercedes-AMG. Австрийский коллектив счёл, что британский пилот под сейфти-каром на последних кругах специально резко замедлился перед Максом Ферстаппеном.

© autosport.com.ru

Стремление обеспечить голландскому пилоту победу в Монреале за счёт протеста успехом не увенчалось. Стюарды приняли объяснение победителя Гран При Канады своих действий тем, что Джордж Рассел старался обеспечить безопасную дистанцию до сейфти-кара, а вместе с этим вынужден был работать над тем, чтобы сохранять тормоза в рабочей температуре.

Кроме того, Mercedes-AMG с помощью телеметрии доказал, что и Макс Ферстаппен вёл себя аналогичным образом, допуская резкие торможения в режиме машины безопасности. Таким образом в FIA не нашли оснований для наказаний британского пилота и лишения его победы в Монреале.