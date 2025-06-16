Aston Martin намерен подписать контракт с Джорджем Расселлом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассматривается «Астон Мартин» в качестве кандидата на место в команде. Об этом информирует Motorsport со ссылкой на источник в паддоке.

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Отмечается, что «Астон Мартин» возлагает большие ожидания от автомобиля 2026 года, который разрабатывает авторитетный конструктор Эдриан Ньюи, и считает Джорджа отличным претендентом, который мог бы управлять им.

Нынешний контракт Расселла с «Мерседесом» истекает в конце года. Новое соглашение британец на данный момент не подписал.

Напомним, Джордж стал победителем недавнего Гран-при Канады. Сейчас британец занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 136 очков.