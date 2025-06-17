Хэмилтон рассказал, что его расстраивает

Льюис Хэмилтон: Меня расстраивает, что Ferrari не борется за лидерство
Гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон признал, что его команда не борется за высокие позиции в текущем сезоне, но ему хотелось бы сделать это в следующем году.
«Вы не видите того, что происходит на заднем плане, а там происходит многое. Многое нужно улучшить и изменить. Что касается меня, то я знаю, что в этом году мы не боремся за победу в чемпионате, и это не очень приятное чувство. Я также знаю, что сейчас я привыкаю к работе с командой, закладываю фундамент, чтобы в следующем году у нас была машина, которая может побеждать, чтобы мы могли бороться, быть последовательными, иметь хорошую стратегию и прочее. Так что, если подумать, я в порядке, но, конечно, я хочу победить, а когда ты не борешься за лидерство, не борешься за призовые места, это немного расстраивает. Я надеялся, что в Монреале я смогу побороться за призовое место, но, видимо, у нас не хватило скорости. Надеюсь, что с обновлениями мы сможем стать немного быстрее», — цитирует Хэмилтона издание RacingNews365.