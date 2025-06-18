Российский гонщик примет участие в тестах новичков «Формулы-Е» в Берлине

19-летний российский гонщик Никита Бедрин 14 июля примет участие в тестах новичков Формулы-Е в Берлине!

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«Команда DS PENSKE рада приветстввовать восходящую звезду автоспорта Никиту Бедрина, который присоединился к нашей программе развития гонщиков и выступит на тестах новичков в Берлине», — говорится в сообщении пресс-службы гоночного коллектива.

Ранее сообщалось, что 17-летний британский гонщик Арвид Линдблад получит суперлицензию Международной автомобильной федерации (ФИА). С 2021 года Арвид является членом юниорской академии австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл».