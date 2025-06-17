Жак Вильнёв высказался об аварии Ландо с Пиастри в Канаде

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв дал комментарий относительно аварии гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на последних кругах недавнего Гран-при Канады. Напомним, в результате инцидента Норрис сошёл, а Пиастри прибыл к финишу четвёртым.

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«Теперь Норрис знает, что Пиастри будет делать во время гонок. Больше никаких сюрпризов. Он отстаёт по очкам, так что скорее является аутсайдером, но это может ему помочь», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.

Ранее об аварии высказался бывший британский гонщик и чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон.