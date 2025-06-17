Кристиан Хорнер: «Ред Булл» ни о чём не жалеет

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда не сожалеет о своих безуспешных попытках оспорить результаты Гран-при Канады.

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«Нет, абсолютно нет никаких сожалений. Я имею в виду, что это право команды. Знаете, мы увидели что-то, что, по нашему мнению, было не совсем правильным. Есть возможность донести это до стюардов, и именно это мы и решили сделать. Абсолютно не жалеем об этом», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Действующий чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен остался вторым по итогам Гран-при Канады, а победителем гонки Джордж Рассел из команды «Мерседес».

Напомним, после окончания гонки команда «Ред Булл» подала протест на действия Расселла по двум моментам. По их мнению Расселл намеренно притормозил во время нахождения на трассе машины безопасности создавая помеху и угрозу штрафа ехавшему за ним Ферстаппену.