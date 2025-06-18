Шумахер высказался о поступке Расселла в Канаде

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался об инциденте между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и представителем «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Канады. Напомним, британец резко затормозил позади машины безопасности, что могло быть расценено как опасный пилотаж. Судьи, однако, решили, что нарушений правил со стороны Джорджа не было.

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