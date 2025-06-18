«Даже Ферстаппен так бы не сделал». Ральф Шумахер — о поступке Расселла в Канаде

Чемпионат.com

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался об инциденте между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и представителем «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Канады. Напомним, британец резко затормозил позади машины безопасности, что могло быть расценено как опасный пилотаж. Судьи, однако, решили, что нарушений правил со стороны Джорджа не было.

Шумахер высказался о поступке Расселла в Канаде
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«Его действия показали, что он знает правила и тоже может так поступать. Однако это было на грани. Не думаю, что такое ему идёт. Да, он использовал правила в своих интересах, но даже Макс Ферстаппен не стал бы делать ничего подобного. Он сделал бы это немного элегантнее. Джордж продемонстрировал: «Будь осторожен, Макс. Я тоже из тех, кто хочет побеждать любой ценой и сделает для этого всё возможное. Ты такой не один», – приводит слова Шумахера GPblog со ссылкой на Sky Sports Germany.