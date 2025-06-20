Экс-пилот «Ф-1» раскритиковал действия Red Bull в Канаде

Протест команды Red Bull на Джорджа Рассела после Гран При Канады вызвал волну критики – в том числе от экс-пилота Формулы 1 Хуана-Пабло Монтойи.

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Напомним, уже после финиша гонки в Монреале, где Рассел одержал первую для себя и Mercedes победу в сезоне, стало известно о протесте со стороны Red Bull. Команда обвинила британца в неспортивном поведении под режимом машины безопасности – в частности, в резком торможении перед автомобилем Макса Ферстаппена после инцидента между гонщиками McLaren. Однако стюарды отклонили протест, сочтя действия Рассела допустимыми.