Экс-пилот «Ф-1» раскритиковал действия Red Bull в Канаде

«Детский сад». Хуан-Пабло Монтойя раскритиковал действия Red Bull в Канаде
Протест команды Red Bull на Джорджа Рассела после Гран При Канады вызвал волну критики – в том числе от экс-пилота Формулы 1 Хуана-Пабло Монтойи.
Напомним, уже после финиша гонки в Монреале, где Рассел одержал первую для себя и Mercedes победу в сезоне, стало известно о протесте со стороны Red Bull. Команда обвинила британца в неспортивном поведении под режимом машины безопасности – в частности, в резком торможении перед автомобилем Макса Ферстаппена после инцидента между гонщиками McLaren. Однако стюарды отклонили протест, сочтя действия Рассела допустимыми.
«Если Джордж действительно резко затормозил и создал потенциально опасную ситуацию, на это стоило бы обратить внимание, – сказал Монтойя в интервью CasinoHawks. – Но подача протеста в таком виде – это уже похоже на детский сад. Такое ощущение, что вернулись времена, когда по командному радио можно было слышать, как руководители команд ссорятся друг с другом и жалуются в FIA. Теперь этого нет – и, честно говоря, стало намного лучше».