Вольф дал совет McLaren

Руководитель Mercedes Тото Вольф поделился своим мнением о ситуации внутри McLaren после инцидента между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на Гран При Канады. По его словам, хитрость успешного управления двумя сильными гонщиками кроется в чётком наборе командных правил взаимодействия.

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Инцидент произошёл в финальной стадии гонки, когда Норрис попытался обойти Пиастри по внутренней траектории на главной прямой. Попытка закончилась контактом, в результате которого Норрис выбыл из борьбы, а Пиастри сумел продолжить гонку и финишировать четвёртым. Его преимущество над напарником в личном зачёте увеличилось до 22 очков.

Вольф, который руководил Mercedes в период напряжённого соперничества между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом, отметил, что McLaren предстоит решить сложную задачу: «Я видел этот фильм и играл в нём одну из главных ролей. Это непросто, ведь гонщики в Формуле 1 с самого начала своей карьеры ориентированы на то, чтобы побеждать.

Хитрость здесь в том, чтобы установить правила. Как именно мы хотим этим управлять? Если борьба идёт и за Кубок конструкторов, то можно апеллировать к командным интересам. Но в случае McLaren вопрос о победе в Кубке уже не стоит – они и так сильно впереди. Так что ситуация непростая».

При этом Вольф отметил, что между Норрисом и Пиастри нет той взрывоопасной динамики, которая существовала между Хэмилтоном и Росбергом: «Характеры этих ребят совсем другие. Здесь важно сильное руководство, чтобы всё держать под контролем. Мы в Mercedes учились этому через практику, и я уверен, что в McLaren тоже справятся».