Штайнер: Вассер может стать следующим козлом отпущения в Ferrari

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о возможном уходе Фредерика Вассёра с поста главы «Феррари». Ранее о возможной отставке специалиста написало сразу несколько итальянских СМИ.

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