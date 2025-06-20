Посол Aston Martin посмеялся над слухами о возвращении Алонсо в Alpine

Посол команды Aston Martin Педро де ла Роса с иронией отнёсся к слухам, связывающим Фернандо Алонсо с потенциальным возвращением в Alpine в сезоне 2026 года.

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43-летний Алонсо был замечен в моторхоуме своего бывшего коллектива во время гоночного уик-энда в Канаде. Его появление вызвало волну спекуляций о возможном уходе из Aston Martin. Напомним, что действующий контракт испанца с командой из Сильверстоуна рассчитан до конца 2026 года.

Интерес к ситуации подогревает тот факт, что карьерой Алонсо по-прежнему управляет Флавио Бриаторе – советник руководства Alpine. Кроме того, оба родителя гонщика также присутствовали на этапе в Монреале и были замечены вместе с Бриаторе в гостевой зоне Alpine.

Де ла Роса, бывший гонщик Формулы 1 и ныне представитель Aston Martin, опубликовал в социальных сетях фото родителей Алонсо рядом с Бриаторе с ироничной подписью: «Привет, Alpine. Надеюсь, вы не подписали контракт с не тем Алонсо…». Пост сопровождался хэштегами #слухи и #глупыйсезон, намекая на начавшуюся волну спекуляций в паддоке.