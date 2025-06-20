Брат экс-главы Alpine предстанет перед уголовным судом

Брат экс-главы Alpine Оливера Оукса, Уильям Оукс, предстанет перед уголовным судом весной 2027 года – его обвиняют в хранении крупных сумм наличных, предположительно полученных преступным путем.

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Инцидент получил огласку в начале мая: 6 числа, спустя всего несколько дней после Гран При Майами, Оливер Оукс ушел с поста руководителя команды Alpine. Его отставка последовала после того, как стало известно об аресте его брата. Уильям был задержан полицией в районе Сильверстоун-Парк и заключён под стражу.

Согласно информации, подтверждённой Королевским судом, Уильям Оукс дважды предстал перед судом, где заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения. Он также ходатайствовал об освобождении под залог – судья удовлетворил это прошение. Судебное разбирательство назначено на апрель 2027 года.

В материалах дела говорится, что Уильям Оукс обвиняется в хранении наличных, полученных преступным путём, на сумму 831 885 фунтов стерлингов, 46 120 евро и 10 000 долларов США. На фоне развивающегося уголовного дела Уильям Оукс покинул пост директора команды Hitech Grand Prix. Согласно данным, опубликованным Companies House, соответствующие изменения уже внесены в реестр.

Связь этого дела с бывшим руководителем Alpine остаётся предметом внимания, хотя на данный момент Оливер Оукс не фигурирует в официальных документах как подозреваемый или обвиняемый.