Монтойя предположил, когда Алонсо завершит карьеру

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, которому сейчас 43 года.

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«Полагаю, у Фернандо в запасе ещё пара лет. Но если следующий, 2026 год, будет неудачным для «Астон Мартин», то лично я был бы удивлён, если бы Фернандо остался. Возможно, ещё один год, но не намного дольше», — приводит слова Монтойи F1oversteer со ссылкой на его выступление на канале AS Colombia в YouTube.

Ранее Монтойя поделился мыслями насчёт эмоционального настроя семикратного чемпиона Формулы-1 пилота итальянской «Феррари» Льюиса Хэмилтона.