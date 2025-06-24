Тото Вольф: Мы с Хэмилтоном дали друг другу слово
Руководитель Mercedes Тото Вольф рассказал, что они с Льюисом Хэмилтоном остались близкими друзьями даже после ухода семикратного чемпиона в Ferrari.
«Всегда будешь скучать по такому человеку, как Льюис. И мы по-прежнему близкие друзья. Мы дали друг другу слово, что останемся близкими друзьями. Мы упорно сражаемся на трассе, потому что нам нужно бороться за наши команды — таково наше правило. Но если серьёзно, мы проводим время друг с другом, путешествуем вместе, и я не хочу терять друга, который был у меня столько лет. Это самые длительные отношения между гонщиком и командой в Формуле 1 — 12 лет. Такое редко встретишь в других видах спорта. И когда дело доходит до разработки болида, очевидно, у него большой опыт. Он повидал многое, и заменить такого человека, как Хэмилтон, всегда будет непросто», — цитирует Вольфа издание Crash.net.